Сегодня в Казахстане на базе перинатальных центров открыты 22 «Клиники одного дня», где за шесть месяцев текущего года прошли первичный скрининг около 66 тысяч беременных женщин. Такой формат позволяет своевременно выявлять риски и при необходимости направлять будущих мам на дополнительные обследования.

«Положительная динамика отмечается по результатам проведенной пренатальной диагностики. В первом полугодии 2026 года выявляемость врожденных пороков развития плода при УЗИ увеличилась на 13,8%, а число детей, родившихся с врожденными пороками и хромосомными нарушениями, снизилось на 25,6%», - отметила в своем отчете главный генетик Министерства здравоохранения, профессор РК Гульшара Абильдинова.

За один день беременная может пройти биохимический пренатальный скрининг, определить концентрацию тех веществ, которые выявляют подозрение на синдром Дауна. Кроме того, также в этот же день женщина проходит ультразвуковое исследование, получает консультацию врача генетика. При получении высокого риска или порогового риска беременной рекомендуется пройти инвазивную пренатальную диагностику. На сегодняшний день опыт Казахстана в развитии клиник одного получил положительную оценку в странах Центральной Азии и такие страны, как Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан планируют внедрение данной методики у себя для снижения рождения детей с врожденными пороками развития.