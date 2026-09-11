Этой ночью в Астане один донор дал шанс на жизнь сразу трем пациентам.

В ходе донорского процесса были изъяты сердце, лёгкое и печень. Эти органы предназначены для трансплантации пациентам, которые находятся в листе ожидания.

За каждым таким случаем огромная работа врачей, реаниматологов, трансплантологов, донорских координаторов, санитарной авиации и многих других специалистов.

Но прежде всего, решение семьи в самый тяжёлый момент. Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность родственникам донора за мужество и человечность.

С начала года в Казахстане выявлено 132 потенциальных посмертных донора, проведено 205 трансплантаций.

Перелом произошёл в 2025 году. За год состоялось уже 18 донорских процессов — втрое больше, чем годом ранее, а число трансплантаций выросло почти в три раза: до 68. Для сравнения: в 2023 году было пересажено 19 органов, в 2024-м — 23.

2026 год подтверждает, что результат 2025-го не был разовым всплеском. Уже по состоянию на 11 сентября проведено 13 мультиорганных донорских процессов, от посмертных доноров выполнено 42 трансплантации: 14 почек, 9 печени, 11 сердец, 4 лёгких и 4 роговицы. Это цифры, за которыми стоят конкретные люди и их семьи. Люди, которые каждый день ждут звонка, способного изменить их жизнь.