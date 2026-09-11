В Казахстане создано Единое хранилище медицинских данных Smart Data Healthcare, которое объединяет информацию из 12 медицинских информационных систем, реестров и справочников, интегрировано более чем с 50 информационными системами госорганов.

«Согласно поручению Главы государства создано Единое хранилище медицинских данных Министерства здравоохранения, куда мигрированы и консолидированы все медицинские данные. Цифровой контроль данных для оплаты медпомощи усилен путем увеличения количества форматно-логических проверок – с 80 в 2024 году до 486 в текущем году. Таким образом, в Единое хранилище поступают только проверенные данные. Оно становится единым достоверным источником медицинской информации, в том числе для аналитики и принятия управленческих решений», – подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня на совещании по вопросам цифровизации здравоохранения.

Форматно-логический контроль позволяет автоматически выявлять несоответствия и ошибки еще до включения медицинской информации в единое хранилище. Если хотя бы одна проверка не пройдена, запись автоматически возвращается медицинской организации с указанием причины. Цифровой контроль дает экономический эффект: из медицинской системы исключено около 400 тыс. неактуальных карт пациентов, с которыми было связано 1,4 млн рецептов. Это позволило предотвратить потенциальные расходы на 31 млрд тенге. Кроме того, необоснованное потребление медицинских услуг снижено на 7,1%, или порядка 7 млрд тенге. При этом эффективность выявления ошибок увеличилась в 3,5 раза. Таким образом, Smart Data Healthcare выполняет не только функцию хранения медицинской информации. Система формирует единый цифровой контур здравоохранения, обеспечивает контроль качества данных и позволяет использовать их для планирования, аналитики, оплаты медицинской помощи и принятия управленческих решений. При создании Единого хранилища учтен международный опыт цифровизации здравоохранения, в том числе Дании, Эстонии, Сингапура и Турции.