МИНЗДРАВ: ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ ЛЕКАРСТВ ПОМОГ СНИЗИТЬ ЦЕНЫ И СЭКОНОМИТЬ БОЛЕЕ 42 МЛРД ТЕНГЕ

В Казахстане система маркировки лекарств позволяет в режиме реального времени отслеживать цены и запасы препаратов, а также контролировать движение бесплатных лекарств от поставщика до пациента.

«С 1 января 2026 года запущена система цифрового управления остатками лекарственных средств в разрезе регионов. За восемь месяцев 2026 года новый механизм управления запасами препаратов позволил сэкономить более 42 млрд тенге и направить закупки на фактическую потребность медицинских организаций. Это порядка 14% от годового объема запасов лекарственных препаратов», - отметила в своем выступлении министр здравоохранении Акмарал Альназарова на совещании по цифровизации с участием Премьер-министра.

С момента запуска обязательной маркировки в июле 2024 года через систему прошло порядка 1,1 млрд упаковок лекарственных средств. Сегодня цифровая прослеживаемость дает государству возможность видеть движение каждой маркированной упаковки на всех этапах – от производителя или импортера до медицинской организации, аптеки и пациента. Одно из ключевых направлений – контроль фактических цен в аптеках. Система автоматически анализирует стоимость порядка 3 тыс. лекарственных средств. По 52% наименований цены остаются стабильными, еще по 26% зафиксировано снижение. Например, стоимость препарата «Сумамед», которая в отдельные периоды достигала 5 746 тенге, к августу 2026 года снизилась до 3 174 тенге – на 44% относительно максимального зафиксированного уровня. Аналогичная динамика отмечается по ряду других препаратов. Цифровой контроль также позволяет видеть реальные запасы лекарств в регионах и медицинских организациях. Сейчас на складах Единого дистрибьютора находится более 14 млн упаковок, еще свыше 30 млн – в медицинских организациях. С 1 января 2027 года возможности государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств будут расширены. Данные цифровой системы станут одним из инструментов оперативного контроля за движением препаратов. Система маркировки также последовательно охватывает новые категории продукции. С сентября 2026 года начинается маркировка биологически активных добавок, а с 2027 года планируется маркировка изделий медицинского назначения.