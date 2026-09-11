ЖИТЕЛИ СЕЛ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ ДИСТАНЦИОННО

В Актогайском районе Карагандинской области развивают телемедицину, которая позволит жителям получать консультации специалистов дистанционно, без необходимости выезжать в областной центр. Работу медицинских организаций района и доступность помощи населению оценил вице-министр здравоохранения РК Манас Рамазанов в ходе рабочей поездки. Вице-министр посетил медицинский пункт села Ушарал и Актогайскую районную больницу, где ознакомился с организацией медицинской помощи и условиями ее оказания жителям района. Одним из ключевых вопросов стало развитие телемедицины. В районной больнице Манасу Рамазанову продемонстрировали проведение телемедицинской консультации. Такой формат расширяет возможности районных медицинских организаций и позволяет при необходимости получать экспертную поддержку специалистов дистанционно. Особое внимание в ходе поездки было уделено вопросам доступности и качества медицинской помощи на селе. «Для жителя села важно, чтобы необходимая медицинская помощь была доступна максимально близко к месту проживания. Современные технологии, в том числе телемедицина, позволяют приблизить консультации специалистов к пациенту и повысить возможности районной медицины», — отметил Манас Рамазанов. В рамках рабочей поездки вице-министр также встретился с жителями Актогайского района. Участники встречи обсудили вопросы медицинского обслуживания и дальнейшего развития районного здравоохранения. Жители смогли напрямую задать интересующие их вопросы и озвучить предложения. Кроме того, Манас Рамазанов провел личный прием граждан. По обращениям жителей были даны разъяснения, вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на рассмотрение. Развитие сельской медицины, внедрение телемедицинских технологий и повышение доступности медицинской помощи остаются одними из приоритетных направлений работы Министерства здравоохранения.