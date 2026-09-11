ИИ сократил сроки радиологического скрининга с 30 до 3 дней

В Казахстане расширяется применение искусственного интеллекта в диагностике. Система централизованных радиологических исследований уже охватывает государственные медорганизации в 15 регионах и используется для раннего выявления рака легких и молочной железы.

«Выявляемость рака молочной железы увеличилась до 32%, срок проведения скрининговых программ сократился с 30 до 3 дней. Количество исследований выросло в 4 раза, а время работы радиолога с одним исследованием сократилось с 40 до 10 минут»,

– сообщил представитель WDSOFT Ерлан Жанибеков.

ИИ применяется и в эндоскопии. Во время колоноскопии система помогает врачу замечать эпителиальные образования, которые могут быть пропущены при визуальном осмотре.

«После обнаружения образования при помощи ИИ врач-эндоскопист самостоятельно принимает решение о необходимости проведения биопсии или удаления. Такой подход позволяет выявлять и удалять образования на ранней стадии, не допуская их дальнейшего развития и перерождения в злокачественные»,

– отметил руководитель Департамента эндоскопии Национального координационного центра экстренной медицины Мейрам Кусаинов.