Условия хранения вакцин в Казахстане будут отслеживаться в режиме реального времени непосредственно до момента их использования. Такой подход станет дополнительной гарантией соблюдения требований к «холодовой цепи», качеству и безопасности вакцин.

«Впервые пилот по реализации, внедрению, прослеживанию сохранности холодовой цепи вакцин был протестирован в прошлом году в Карагандинской области. Совместно с Казахтелеком до конца 2026 года данный проект масштабируется по все регионы. Порядка 1,5% от общего объема вакцин ежегодно списывается ввиду порчи и отсутствия контроля за «холодовой цепью», что суммарно составляет порядка 400-450 миллионов тенге ежегодно», - сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на совещании по цифровизации с участием Премьер-министра.

Новый механизм охватит всю «холодовую цепь»: склады, транспортировку и медицинские организации. В единую систему планируется объединить более 3,5 тысячи объектов и свыше 21 тысячи точек температурного контроля по стране.

Отдельный контроль предусмотрен при перевозке вакцин. Температурные параметры будут отслеживаться в пути, а движение специализированного транспорта — с помощью GPS.

Параллельно в медицинских организациях продолжается обновление холодильного оборудования.

Новая система позволит сформировать единый цифровой контур контроля «холодовой цепи» и обеспечить прослеживаемость условий хранения и транспортировки вакцин по всей стране.