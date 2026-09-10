ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ОЛЖАС БЕКТЕНОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С ЦИФРОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сегодня в Министерстве здравоохранения состоялось совещание под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, где был рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по цифровизации сферы здравоохранения, данных в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Внедрение цифровых решений в здравоохранении направлено на повышение качества и доступности медицинской помощи, эффективности отрасли и безопасности пациентов. На совещании с докладами выступили министр здравоохранения Акмарал Альназарова, вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, руководители крупных государственных и частных технологических компаний, представивших передовые IT-решения. В соответствии с поручениями Президента, Министерство здравоохранения проводит работу по переходу от 23 разрозненных информационных систем к единой экосистеме e-Densaulyq. Впервые ключевые процессы отрасли объединяются в единый цифровой контур – от медицинских данных пациентов до управления кадровыми и инфраструктурными ресурсами, регулирования фармацевтического рынка и лекарственного обеспечения, а также санитарно-эпидемиологического контроля. Премьер-министру были представлены уже внедренные и находящиеся на стадии масштабирования цифровые решения, в том числе система управления ресурсами, система маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, Единое хранилище медицинских данных, единая система медицинских коммуникаций на базе ИИ AKYLMED.AI, проекты «Холодовая цепь» и цифровой санитарно-эпидемиологический контроль, смарт-видеожетоны, видеоаналитика в приемных покоях для обеспечения безопасности медработников, цифровая телемедицина и централизованная телерадиология с применением ИИ. Система управления ресурсами формирует единую цифровую картину отрасли. В ней представлены данные о медицинских организациях, медицинском оборудовании и кадровом составе. Сегодня система охватывает более 21 тыс. медицинских организаций, 221 тыс. единиц медицинской техники и 257 тыс. медицинских работников. Это позволяет принимать управленческие решения на основе актуальных данных, оценивать обеспеченность отрасли ресурсами и планировать развитие медицинской сети с учетом потребностей населения. Цифровые инструменты используются и для профилактического контроля. В частности, выявлено отсутствие лицензий на осуществление медицинской деятельности в 38 медицинских организациях, в отношении 27 из них деятельность временно приостановлена. Кроме того, 2 188 медицинских работников временно отстранены от работы в связи с истечением срока действия сертификатов. В Едином хранилище медицинских данных объединена информация из 12 частных медицинских информационных систем, реестров и справочников. Обеспечена интеграция более чем с 50 информационными системами государственных органов. Накопленные с 2012 года данные с 1 июля текущего года используются при оплате медицинской помощи на основе автоматического форматно-логического контроля. Переход к единому хранилищу и усиление цифрового контроля уже дают конкретный экономический эффект. Из медицинской системы исключено 400 тыс. неактуальных карт пациентов, связанных с 1,4 млн рецептов. Это позволило предотвратить необоснованные расходы на 31 млрд тенге. Необоснованное потребление медицинских услуг снижено на 7,1%, или порядка 7 млрд тенге, при этом выявляемость ошибок увеличилась в 3,5 раза. Отдельное направление – маркировка и прослеживаемость лекарственных средств, которая позволяет отслеживать движение препарата до конечного потребителя. С июля 2024 года промаркировано более 1,1 млрд упаковок лекарственных средств. Система позволяет видеть рынок в разрезе производителей, ассортимента и происхождения продукции, а также отслеживать фактические цены на лекарства в аптечной сети и их динамику. Благодаря мониторингу остатков и управлению запасами в системе маркировки Единым дистрибьютором сэкономлено 42,5 млрд тенге. С учетом полученного эффекта с 1 сентября текущего года система маркировки внедрена также для биологически активных добавок. Проект «Холодовая цепь» предназначен для автоматизированного контроля условий хранения и транспортировки вакцин – от склада до медицинской организации. Пилотный проект реализован в Караганде. Сейчас ведется его масштабирование. Температурные датчики будут контролировать условия хранения, а GPS-мониторинг – процесс транспортировки иммунобиологических препаратов. Система охватит более 3,5 тыс. объектов и 800 единиц специализированного транспорта во всех 20 регионах страны. Впервые оцифрован весь контур санитарно-эпидемиологического контроля. Под цифровым наблюдением находятся 203 тыс. объектов. За 8 месяцев 2026 года автоматически выявлено 6 513 нарушений, 758 объектов включены в план проверок по уровню риска. Автоматизация позволила снизить ручную нагрузку на специалистов на 23,8%, сократить сбор сведений об объекте с трех дней до одного часа, а подготовку рекомендаций — с двух дней до 15 минут. Для бизнеса это означает сокращение бумажных процедур и лишних проверок, для государства — снижение субъективности и коррупционных рисков. Цифровые решения позволяют обеспечить безопасность медицинских работников при исполнении служебных обязанностей. Для обеспечения безопасности медицинских работников внедряются смарт-видеожетоны. Проект запущен в Шымкенте и Жамбылской области. В дальнейшем устройствами планируется обеспечить 3 800 бригад скорой медицинской помощи во всех регионах страны. Видеожетоны фиксируют происходящее и при нападении либо угрозе автоматически передают сигнал в Центр оперативного управления Департамента полиции для оперативного реагирования. Дополнительно в приемных покоях стационаров внедряется система видеоаналитики для выявления агрессивного поведения в отношении медицинского персонала. Информация передается в Департамент полиции, медицинский ситуационный центр и службу охраны учреждения. В стационарах также устанавливаются кнопки SOS, с помощью которых граждане могут самостоятельно вызвать патруль. Цифровая телемедицина обеспечивает дистанционные консультации специалистов для жителей отдаленных районов. С начала года проведено более 1 млн телеконсультаций, дистанционные медицинские услуги получили свыше 2,1 млн человек, из них 39% — жители села. Проект охватывает 655 ФАПов и сельских больниц, а также 72 учреждения уголовно-исполнительной системы. В дистанционном формате доступны ЭКГ, экспресс-анализы и обследования с использованием цифровых медицинских приборов. Перечень исследований расширяется за счет УЗИ, флюорографии, рентгенографии и других видов диагностики. В дальнейшем технологии телемедицины планируется использовать также при профилактических и медицинских осмотрах. Централизованная телерадиология с использованием технологий ИИ объединяет более 400 медицинских организаций по всей стране. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют исследования КТ, МРТ и маммографии. Это позволяет сократить время диагностики более чем в 4 раза, а выявляемость патологий на ранних стадиях увеличить на 32,2%. Единая система медицинских коммуникаций на базе ИИ AKYLMED.AI внедряется для круглосуточной записи пациентов, автоматического приглашения на скрининги и профилактические осмотры, а также сбора обратной связи после приема. После внедрения системы уровень неявок в поликлиники снизился почти в три раза. Это позволяет сократить количество пустующих окон в расписании врачей и эффективнее использовать доступное время специалистов. Единая AI-цифровая регистратура может круглосуточно принимать обращения пациентов, отвечать на вопросы, проверять статус страхования и записывать на прием к врачу. При необходимости в рабочее время пациент может быть переведен на оператора. Таким образом, часть рутинных обращений уходит от медицинских работников, а пациент получает возможность связаться с поликлиникой в удобное для него время. По итогам совещания Премьер-министр отметил, что создание единого цифрового контура здравоохранения имеет стратегическое значение и должно повысить эффективность и доступность медицинской помощи.

«Президент определил четкую цель: мы должны уйти от разрозненных информсистем и создать единый цифровой контур здравоохранения. Мы видим, что уже есть решения и технологии, позволяющие эту задачу реализовать. Теперь важно довести начатую работу до конца. Все системы должны быть объединены, данные – доступны и актуальны, эффективные ИИ-решения – масштабированы на всю отрасль и регионы. Мы должны получить практическую отдачу: качественные медицинские услуги, оптимизация расходов, устранение административных барьеров. Тотальная цифровизация дает возможность совершенствовать систему, повышая эффективность услуг для граждан», – подчеркнул Олжас Бектенов.