В связи с возможным образованием гололёда в Астане специалисты Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова призывают жителей и гостей столицы заранее позаботиться о своей безопасности и соблюдать меры профилактики уличного травматизма.

По словам специалистов, резкое похолодание и обледенение дорог и тротуаров повышают риск получения ушибов, вывихов, растяжений и переломов.

В целях профилактики травматизма медики рекомендуют выбирать сезонную обувь с устойчивой нескользящей подошвой, соблюдать осторожность при передвижении по улицам, избегать спешки и по возможности ограничить выходы на улицу в период сильного гололёда.

Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых людей и граждан с ограниченной подвижностью.

При потере равновесия травматологи советуют постараться сгруппироваться, избегая падения на вытянутые руки. Если после падения возникла сильная боль или есть подозрение на перелом, необходимо ограничить движения и обратиться за медицинской помощью. При серьёзной травме следует вызвать скорую помощь по номеру 103.

Министерство здравоохранения напоминает, что своевременная профилактика и соблюдение мер предосторожности позволяют снизить риск сезонного травматизма и предотвратить серьёзные последствия для здоровья.