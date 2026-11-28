Казахстанские врачи успешно провели сложнейшую операцию на сердце 98-летнему пациенту. Благодаря современным медицинским технологиям специалисты заменили поражённый сердечный клапан без вскрытия грудной клетки. Вмешательство заняло всего 45 минут и прошло без осложнений.

Операцию провели специалисты Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней.

У пациента диагностировали выраженный аортальный стеноз — заболевание, при котором сужение сердечного клапана нарушает кровоток, увеличивает нагрузку на сердце и может привести к тяжёлой сердечной недостаточности.

Учитывая преклонный возраст пациента, врачи применили современную малоинвазивную технологию TAVI, которая позволяет заменить сердечный клапан через небольшой прокол в области бедра, без вскрытия грудной клетки и подключения аппарата искусственного кровообращения.

«Сегодня мы можем помочь пациентам даже в очень преклонном возрасте — продлить жизнь и улучшить её качество. Пять лет назад мы успешно провели такую операцию 94-летнему пациенту, четыре года назад — 96-летнему, а теперь — 98-летнему», — отметил председатель правления института Рустем Тулеутаев.

Результат вмешательства был заметен уже в операционной: новый клапан полноценно функционирует, показатели кровотока значительно улучшились.

В настоящее время пациент находится под наблюдением специалистов.

Операцию выполнила команда врачей в составе Алексея Колесникова, Алмата Калжанова и Нуржана Теменова.

Развитие современных технологий в отечественной кардиологии позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь даже пациентам преклонного возраста, расширяя возможности лечения и улучшения качества их жизни.