В своем выступлении глава казахстанской делегации, первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев назвал защиту здоровья населения от климатических рисков, укрепление первичной медико-санитарной помощи и развитие цифрового здравоохранения приоритетами сотрудничества стран Центральной Азии. Сегодня казахстанская делегация во главе учавствует на 39-заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

Одно из направлений, по которым страны региона могут объединить усилия, — защита здоровья населения и снижения экологических рисков в регионе Приаралья и Каспийского бассейна. “Важным продолжением этой работы стало участие Казахстана в 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье”, - отметил Тимур Султангазиев.

Участники обсудили, как экстремальная жара влияет на течение и исходы беременности, здоровье новорождённых и младенцев. На встрече также представили результаты исследований влияния теплового стресса на репродуктивное здоровье, в том числе в условиях экологических изменений в Приаралье.

Сотрудничество по вопросам климата и здоровья получило развитие ещё в апреле 2026 года на Региональном экологическом саммите в Астане. По итогам министерской сессии, организованной Казахстаном совместно с ВОЗ, страны Центральной Азии и Азербайджан при поддержке ВОЗ приняли совместный документ об охране здоровья населения и снижении экологических рисков в Приаралье и Каспийском бассейне.

Казахстан считает важным учитывать климатические риски в повседневной работе первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Для специалистов первичного звена это означает умение вовремя распознавать заболевания, связанные с воздействием жары, и оказывать помощь наиболее уязвимым пациентам, прежде всего беременным женщинам и детям. Ещё одна задача — повысить готовность медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям.

Опираясь на принципы Алма-Атинской и Астанинской деклараций по ПМСП, Казахстан намерен расширять программы подготовки специалистов, обмениваться опытом со странами региона и проводить совместные исследования. Эту работу также поддерживает инициатива Президента Республики Казахстан по созданию Глобальной коалиции по первичной медико-санитарной помощи.

В сфере цифрового здравоохранения Казахстан продолжает координировать работу региональной сети CARINFONET, в рамках которой страны Центральной Азии обмениваются опытом. Перспективными направлениями сотрудничества являются развитие телемедицины, совместное использование качественных медицинских данных, а также применение искусственного интеллекта и цифровых инструментов для эпидемиологического мониторинга и прогнозирования рисков для здоровья, связанных с изменением климата.