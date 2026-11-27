Об этом на 39-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ выступил первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев. Заседание прошло под темой «Новации и достижения в области здравоохранения в государствах-участниках СНГ.

В заседании приняли участие представители стран Содружества, международных организаций и экспертного сообщества. Участники обсудили достижения в сфере здравоохранения, внедрение современных технологий и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В своём выступлении Тимур Султангазиев подчеркнул, что Казахстан придаёт особое значение многостороннему сотрудничеству в рамках СНГ. По его словам, взаимное доверие, прагматичный подход и учёт интересов каждой страны позволяют совместно решать задачи в сфере здравоохранения.

Предложения Казахстана подготовлены по итогам рабочей встречи, которая прошла в ноябре в Астане с участием представителей Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европейского регионального бюро ВОЗ и экспертного сообщества.

Казахстан выразил готовность принять выездное заседание Совета. На нём предлагается обсудить развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в странах СНГ и ход реализации дорожной карты Авазинской декларации.

Казахстанская сторона также предложила провести в 2027 году международную конференцию с участием ВОЗ в преддверии 50-летия Алма-Атинской декларации. В повестку конференции предлагается включить развитие ПМСП, обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения и профилактику неинфекционных заболеваний.

Участники заседания обсудили возможность проведения инвестиционного саммита в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди его целей — привлечение международных инвестиций в здравоохранение, укрепление промышленной кооперации и содействие локализации высокотехнологичных производств в отрасли.