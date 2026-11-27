В Алматы врачи спасли жизнь трехмесячному малышу с редким и тяжелым врожденным пороком развития. Кишечник, селезенка и даже левая почка ребенка находились в грудной клетке, сдавливая легкое и затрудняя дыхание. Благодаря мастерству детских хирургов и возможностям современной медицины опасную для жизни патологию удалось устранить щадящим методом.

Сложную операцию провели специалисты Детской городской клинической больницы №2 Алматы.

В ходе обследования у младенца диагностировали врожденную диафрагмальную грыжу – патологию, при которой через отверстие в диафрагме внутренние органы перемещаются из брюшной полости в грудную клетку. Состояние ребенка осложнялось недоразвитием левого легкого.

Несмотря на тяжесть патологии и маленький возраст пациента, хирурги применили малоинвазивный метод хирургического вмешательства – торакоскопию.

Через небольшие проколы грудной клетки специалисты вернули внутренние органы в их естественное положение и восстановили целостность диафрагмы. После устранения дефекта левое легкое расправилось.

«Проведение торакоскопического вмешательства у пациента такого возраста требует исключительной точности и опыта. Нам удалось не только вернуть органы на анатомически правильное место, но и восстановить нормальное положение структур грудной клетки», — рассказал заместитель директора больницы по лечебной части Марат Каптагаев, принимавший непосредственное участие в операции.

Успешный результат стал возможен благодаря высокому профессионализму и слаженной работе детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов больницы.

«Мы последовательно развиваем хирургические направления, внедряем современные технологии и стремимся обеспечить маленьким пациентам медицинскую помощь самого высокого уровня», – отметил директор больницы Марат Рабандияров.

После операции ребенок находился под круглосуточным наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии. Благодаря комплексному лечению врачи добились устойчивой положительной динамики.

Состояние малыша стабилизировалось. Сейчас малыш уже дома, рядом с родными.