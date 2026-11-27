В Караганде завершается строительство нового хирургического корпуса областного онкологического центра, где планируется проводить до 7 тысяч операций в год. Благодаря открытию современного отделения больше пациентов с онкологическими заболеваниями смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь в своем регионе.

Строительная готовность объекта, по последним представленным данным, составляет 93%. Проект реализуется за счет возвращенных государству активов.

В новом четырехэтажном корпусе площадью 5,3 тысячи квадратных метров разместятся семь современных операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии на 15 коек, а также центральное стерилизационное отделение.

Одной из особенностей нового корпуса станет интеллектуальная операционная, оснащение которой позволит адаптировать ее под различные виды сложных хирургических вмешательств.

Для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, предусмотрена современная система круглосуточного мониторинга жизненно важных показателей. Операционные оснащены специальной системой очистки воздуха, которая обеспечит дополнительные условия безопасности при проведении операций.

Открытие нового корпуса позволит увеличить количество проводимых операций, расширить возможности лечения сложных онкологических заболеваний и повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей Карагандинской области.

Проект является частью масштабной работы по модернизации медицинской инфраструктуры страны, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.