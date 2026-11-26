В Казахстане расширяется применение цифровых технологий, которые помогают защищать пациентов от приписок в медицинских картах. С помощью Face ID и сервиса «Цифровые документы» уже подтверждено 160 млн приёмов — 72,2% от общего числа учтённых приёмов.

Цифровая идентификация позволяет подтвердить личность пациента и факт его посещения медицинской организации, снижая риск внесения в медицинские карты сведений об услугах, которые граждане фактически не получали.

Подтвердить посещение врача можно двумя способами: с помощью распознавания лица (Face ID) или цифрового кода в приложении eGov Mobile.

По состоянию на 13 ноября 2026 года с помощью Face ID подтверждено 53,9 млн приёмов, цифрового кода — 106,1 млн.

Проект стартовал в 2024 году в медицинских организациях Астаны, а с января 2025 года началось его поэтапное внедрение по всей стране.

Казахстанцы также могут проверять сведения о полученных прививках.

Дополнительно внедряется механизм обратной связи с пациентами. После внесения сведений о вакцинации в медицинскую информационную систему гражданину приходит SMS с возможностью подтвердить или опровергнуть факт получения прививки.

С 26 октября по 26 ноября 2026 года казахстанцам направлено около 1,1 млн таких сообщений. Получено более 84 тыс ответов, из которых свыше 74 тыс подтвердили получение прививки.

Если гражданин сообщает, что не получал прививку, соответствующая медицинская запись направляется на дополнительную проверку.

Внедрение цифровых технологий и обратной связи с населением позволяет усилить защиту прав пациентов, снизить риск приписок и повысить прозрачность расходования средств здравоохранения.