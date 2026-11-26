Казахстан становится привлекательным направлением медицинского туризма. Иностранные пациенты всё чаще приезжают в нашу страну, чтобы получить качественные стоматологические услуги, в том числе установить зубные импланты, стоимость которых за рубежом может достигать нескольких тысяч долларов или евро. При этом развитие медицинского туризма открывает новые экономические возможности для отечественной медицины и специалистов.

Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в рамках заседания Курултая.

По его словам, одно из главных преимуществ Казахстана — сочетание качества медицинских услуг и их доступной стоимости. По данным Ассоциации стоматологов Казахстана, интерес иностранных граждан к отечественной стоматологии продолжает расти.

«В некоторых странах установка одного импланта обходится в несколько тысяч долларов или евро. В Казахстане аналогичные услуги стоят значительно дешевле, при этом по качеству стоматологической помощи мы не уступаем зарубежным специалистам», - отметил Тимур Султангазиев.

Развитие медицинского туризма позволит расширить возможности отечественных клиник, увеличить загрузку специалистов и создать дополнительные источники дохода для врачей и среднего медицинского персонала. Это также будет способствовать развитию частной медицины и укреплению экономики страны.

При этом принципиально важно, чтобы развитие медицинского туризма не ограничивало доступ казахстанцев к медицинской помощи.

В этой связи на законодательном уровне планируется закрепить понятие «медицинский туризм» и урегулировать порядок обслуживания и сопровождения иностранных граждан, приезжающих в Казахстан на лечение.

Новые подходы позволят расширить возможности медицинских организаций, привлечь дополнительные инвестиции и укрепить позиции Казахстана на международном рынке медицинских услуг.

Развитие медицинского туризма - это не только возможность привлечь иностранных пациентов, но и дополнительный импульс для отечественной медицины, создания рабочих возможностей для специалистов и развития экономики страны.