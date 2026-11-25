Система здравоохранения Казахстана готова к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемиологическая ситуация в школах не требует введения ограничительных мер.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Республики Казахстана Сархат Бейсенова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

С начала сентября в стране зарегистрировано порядка 1,5 миллиона случаев ОРВИ. За последнюю неделю — свыше 133 тысяч случаев, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более двух миллионов казахстанцев привились от гриппа

Для профилактики гриппа в текущем сезоне закуплено 2,2 миллиона доз вакцины, состав которой учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

На сегодняшний день вакцинировано более двух миллионов казахстанцев. Прививочная кампания продолжается до 1 декабря.

Особое внимание уделяется защите наиболее уязвимых категорий населения — детей, беременных женщин, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в школах страны не зарегистрировано классов, в которых уровень заболеваемости ОРВИ превышает 20% от численности учащихся. Оснований для перехода на дистанционное обучение или введения бескабинетной системы нет.

В школах и детских садах проводится ежедневный мониторинг посещаемости и утренний фильтр.

Сархат Бейсенова призвала родителей при появлении у детей симптомов заболевания оставлять их дома, чтобы снизить риск осложнений и предотвратить распространение инфекции в детских коллективах.

Больницы готовы к сезонному росту заболеваемости

Во всех регионах страны разработаны планы дополнительного развёртывания инфекционных коек. При достижении 85% загрузки коечного фонда предусмотрено оперативное увеличение количества мест для госпитализации пациентов.

Ежедневный мониторинг позволяет своевременно оценивать нагрузку на медицинские организации и обеспечивать необходимый резерв коек.

Ситуация по коронавирусу остаётся стабильной.

С начала года в Казахстане зарегистрирован 381 случай коронавирусной инфекции, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летальных случаев не зарегистрировано.

Продолжается лабораторный мониторинг циркулирующих вариантов коронавируса.

Для снижения риска распространения сезонных инфекций специалисты рекомендуют регулярно проветривать помещения, соблюдать гигиену рук, воздерживаться от посещения общественных мест при наличии симптомов заболевания и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Министерство здравоохранения продолжает контролировать эпидемиологическую ситуацию во всех регионах страны. Приоритетными задачами остаются профилактика сезонных инфекций, защита здоровья населения и обеспечение доступности медицинской помощи на протяжении всего эпидемического сезона.