В Казахстане отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю неделю число случаев ОРВИ сократилось на 6,8%, а с начала эпидемического сезона заболеваемость остается на 28,3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

По данным Министерства здравоохранения РК, за последнюю неделю в стране зарегистрировано 133 052 случая ОРВИ. Всего с начала эпидемического сезона — 1 453 967 случаев.

Эпидемиологическая ситуация в республике соответствует сезонному уровню, характерному для осеннего периода. Специалисты продолжают еженедельный мониторинг заболеваемости и распространения респираторных вирусов.

С 1 сентября лабораторно подтверждено 297 случаев гриппа, из них 295 — вируса A(H1N1) и два случая гриппа типа B. Среди других респираторных вирусов преимущественно выявляются риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

В Казахстане против гриппа уже привито более 2 млн человек. Вакцинацию прошли 2 065 649 человек, что составляет 93,9% от запланированного охвата. Вакцина имеется во всех регионах страны.

Для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями в республике подготовлено 13 335 инфекционных коек. На сегодняшний день их занятость составляет 63%, в том числе детских — 69,4%.

Министерство здравоохранения продолжает контролировать эпидемиологическую ситуацию и готовность медицинских организаций к сезонному росту обращений.

Врачи рекомендуют соблюдать простые меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать тесных контактов с заболевшими, а при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и при необходимости обращаться за медицинской помощью.