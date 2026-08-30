Во второй день «Дней казахстанской медицины» в Таджикистане специалисты Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова провели в Душанбе ряд сложных операций, оказали консультативную помощь пациентам и поделились практическим опытом с таджикскими коллегами. Работа прошла сразу по нескольким направлениям — хирургия позвоночника, ортопедия стопы и голеностопного сустава, а также артроскопия. Одними из наиболее сложных стали операции на позвоночнике. Заведующие отделениями Мурат Байдарбеков и Сейдалы Абдалиев прооперировали пациентку с дегенеративным стенозом поясничного отдела позвоночника, сопровождавшимся выраженным корешково-болевым синдромом. Специалисты выполнили декомпрессию нервных структур на двух уровнях — L4-L5 и L5-S1, установили транспедикулярную систему и межтеловые кейджи. Еще одна операция была проведена 13-летней пациентке со сколиозом. Хирурги выполнили коррекцию сложной деформации позвоночника. Отдельный блок работы был посвящен хирургии стопы и голеностопного сустава. Заведующий отделением ортопедии №2 Кайрат Тажин прооперировал 24-летнего пациента с тяжелыми последствиями травмы — посттравматическим артрозом голеностопного сустава III степени и выраженной деформацией стопы. Пациенту выполнен трехсуставной артродез, направленный на коррекцию деформации и стабилизацию стопы. Еще одной пациентке с нестабильностью голеностопного сустава проведена пластика по Уотсону. Современные малоинвазивные методы лечения применил заведующий отделением артроскопии и спортивной травмы Нуржан Асанов. Он выполнил две артроскопические операции на коленном суставе — шов медиального мениска и пластику капсульно-связочного аппарата. Таким образом, за два дня работы в Таджикистане специалисты ННЦТО провели более 100 консультаций и выполнили около 10 хирургических вмешательств. За каждым случаем — отдельная клиническая ситуация, требующая точной диагностики, выбора тактики лечения и слаженной работы казахстанских и таджикских специалистов. «Дни казахстанской медицины» стали площадкой не только для оказания медицинской помощи, но и для практического обмена опытом. Совместные операции позволяют врачам двух стран непосредственно в операционной обсуждать сложные клинические случаи и современные подходы к их лечению. Работа казахстанской делегации в Таджикистане продолжается. В завершающий день состоится совместное заседание специалистов двух стран, посвященное развитию травматолого-ортопедической службы, современным методам лечения и вопросам последипломного образования.