В Алматы проходит XIV конференция Общества интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов Казахстана с участием ведущих специалистов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Европы, Азии и Китая. Интервенционная кардиология сегодня – одно из наиболее высокотехнологичных направлений медицины. Внедрение современных международных стандартов и протоколов позволяет выполнять в Казахстане сложнейшие вмешательства и операции, делая их доступными для пациентов в рамках бесплатной медицинской помощи. Особенностью конференции стали прямые трансляции операций из операционных Городского кардиологического центра Алматы. В режиме реального времени участники наблюдают за ходом операций, участвуют в дискуссии и совместно со специалистами обсуждают выбор оптимальной тактики лечения. Сегодня в Алматы доступны современные эндоваскулярные вмешательства и операции на открытом сердце, включая трансплантацию сердца, имплантацию LVAD, MitraClip, внутрисосудистую литотрипсию и сложные коронарные вмешательства. За шесть месяцев 2026 года в Алматы выполнено 7 454 коронарографии и 3 698 коронарных вмешательств, а объём кардиохирургических операций вырос на 68%. По итогам 2025 года в стране выполнено 13 106 операций на открытом сердце, наибольшую долю хирургических вмешательств составили операции аортокоронарного шунтирования – 46,1%, операции при приобретенных пороках сердца – 22,7%, при врожденных пороках сердца – 13,1%. В Казахстане отмечается устойчивая положительная динамика: за последние пять лет заболеваемость болезнями системы кровообращения снизилась на 15%, а смертность от них – на 35,1%. По итогам первых пяти месяцев 2026 года тенденция к снижению заболеваемости сохраняется: • ишемической болезнью сердца – на 10,1%; • острым инфарктом миокарда – на 5,7%; • острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсультами) – на 6,1%. Достигнутые результаты стали возможны благодаря развитию сети инсультных и кардиологических центров, расширению объемов высокотехнологичной медицинской помощи, внедрению современных клинических протоколов, совершенствованию службы скорой медицинской помощи, расширению профилактических обследований и повышению доступности лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни системы кровообращения остаются ведущей причиной смерти в мире, ежегодно унося около 19,8 млн жизней, что составляет примерно 32% всех случаев смерти.