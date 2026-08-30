ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ: ИСТОРИЯ ВСТРЕЧИ С АДИБОЙ

Иногда врач встречает своего пациента всего один раз. А потом жизнь неожиданно возвращает эту встречу – спустя годы и уже в другой стране. Такая история на днях случилась у профессора, врача-педиатра, пульмонолога Миры Зекеновны Ажахметовой с 30-летним стажем. В поездке в Таджикистан в рамках Дней казахстанской медицины она вновь увидела девочку Адибу, которую спасла от тяжелой пневмонии много лет назад в Алматы.

«13 лет назад ко мне на приём пришёл отец новорождённой девочки по имени Адиба Камолова. Он был гражданином Таджикистана и находился в тот момент в Казахстане. Его маленькая дочь тяжело болела, у неё была пневмония. Вернуться домой за медицинской помощью он не мог, а госпитализировать ребёнка в Казахстане не имел возможности. Я помогла прикрепить девочку к поликлинике и мы начали лечение. Вскоре семья вернулась в Таджикистан, девочка уже выздоровела к тому времени», - рассказала наш доктор.

Благодаря поездке казахстанских специалистов в Душанбе и помощи главного врача Городского центра здоровья №15 Гайратзода Тохира Гайрата и главного педиатра Республики Таджикистан Лолы Фахриддиновны, удалось устроить встречу с Адибой и ее братиком Нурсултаном.

«Встреча получилась очень трогательной. Адиба сразу узнала меня. Нурсултан – не сразу. Тогда он был совсем маленьким. Девочка посмотрела на меня и сказала: «Я хочу быть врачом, как вы». В этот момент я снова поняла ценность нашей профессии и почему мы ее выбираем. Сегодня Адиба и Нурсултан растут, ходят в школу, учат английский язык и мечтают о будущем», - продолжила свой рассказ Мира Зекеновна.

Эта история говорит о том, что у медицины нет границ, а помощь больному не имеет гражданства и не заканчивается дверью кабинета. И, наверное, главное качество врача – не только знания и диплом. Это способность увидеть в каждом ребёнке прежде всего человека и помочь ему тогда, когда помощь нужна больше всего, считает наш уважаемый педиатр.