МИНЗДРАВ ПРЕДЛОЖИЛ НОРМЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РЕКЛАМЫ ФАСТФУДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Министерством здравоохранения разработаны законодательные предложения по ограничению рекламы фастфуда, сладких напитков и других продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, направленную на детей.

Ранее Глава государства поручал Правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда.

Он отметил, что такая реклама формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны.

Основная цель законодательных инициатив – снизить маркетинговое воздействие на пищевые предпочтения детей и способствовать формированию здоровых привычек с раннего возраста.

Реклама продуктов питания особенно влияет на детей и подростков, которые в большей степени восприимчивы к яркой упаковке, продвижению через социальные сети, блогеров и другим маркетинговым инструментам.

«Министерством разработаны предложения в законодательство по введению ограничения рекламы пищевой продукции с повышенным содержанием соли, сахара, насыщенных жиров, трансжиров на теле-, радиоканалах, в социальных сетях, носителях наружной рекламы.

Для реализации указанных предложений приступило к разработке Анализа регуляторного воздействия указанных ограничений», - отметила в своем выступлении на аппаратном совещании директор департамента организации медицинской помощи МЗРК Гулнар Сарсембаева.

По данным исследований, среди детей в возрасте 6–9 лет 23% имеют избыточную массу тела, 6% — ожирение. Кроме того, 17,5% подростков еженедельно употребляют энергетические напитки.

Предложения по изменению законодательства подготовлены с учетом международного опыта и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В Казахстане уже реализуется ряд мер по формированию здорового питания. Запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года. С сентября 2025 года действует новый Стандарт питания в организациях образования, предусматривающий снижение содержания сахара и соли в рационе, а также увеличение доли овощей, фруктов и молочной продукции.

Регионам поручено усилить профилактическую работу и информирование детей и родителей о принципах здорового питания.

Предлагаемые меры направлены не на запрет отдельных продуктов, а на ограничение их продвижения среди детей и создание среды, в которой здоровый выбор становится более доступным.