18 ноября отмечается Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Его цель – повысить осведомлённость о заболевании, его симптомах и мерах профилактики. В центре внимания – сохранение здоровья лёгких на протяжении всей жизни.

ХОБЛ – хроническое заболевание, при котором постепенно нарушается проходимость дыхательных путей. Длительный кашель, выделение мокроты и одышка при физической нагрузке могут быть его признаками. Поскольку симптомы часто нарастают постепенно, люди могут долго откладывать обращение к врачу.

При длительном кашле или одышке рекомендуется обратиться в поликлинику по месту прикрепления. При подозрении на ХОБЛ врач назначает спирометрию – исследование функции лёгких, которое помогает подтвердить диагноз и своевременно начать лечение.

Один из основных факторов риска развития ХОБЛ – курение. Отказ от табака и защита от пассивного курения помогают сохранить здоровье лёгких. Особое внимание важно уделять профилактике употребления табака и электронных сигарет среди подростков и молодёжи. Снизить риск обострений у пациентов с ХОБЛ помогают назначенная врачом терапия и вакцинация против респираторных инфекций по показаниям.

В Казахстане пациенты с ХОБЛ, состоящие на динамическом наблюдении в организациях первичной медико-санитарной помощи, обеспечиваются лекарственными препаратами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС в соответствии с установленным перечнем. Регулярное применение назначенных ингаляционных препаратов помогает контролировать симптомы и снижать риск обострений.