Национальный научный онкологический центр (ННОЦ) посетила делегация Оренбургской области Российской Федерации во главе с вице-губернатором – заместителем председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Ларисой Боярской.

Председатель Правления ННОЦ Жандос Буркитбаев представил ключевые направления работы клиники и её высокотехнологичную инфраструктуру. В программу посещения вошли Центр радиационных технологий, отделение лучевой терапии, Центр протонной терапии.

По словам Ларисы Боярской, при оценке возможностей медицинских центров важно прежде всего понимать, насколько их опыт и технологии могут быть использованы для повышения качества медицинской помощи пациентам.

«Когда мы говорим о здоровье пациента, мы никогда не говорим о границах. Когда речь идёт о фундаментальных научных исследованиях, границ тоже нет. Наша общая цель – чтобы пациент со злокачественным новообразованием прожил как можно дольше и качественнее», — отметила она.

Вице-губернатор подчеркнула важность обмена клиническим опытом, информацией о результатах лечения и применяемых протоколах.

«Для наших пациентов время – очень ценный ресурс, которым мы должны дорожить. Если у коллег есть успешный опыт лечения, важно его изучать и использовать. И, конечно, нам тоже есть чем поделиться», — сказала Лариса Боярская.

Гостья также отметила высокий профессиональный уровень специалистов ННОЦ и выразила заинтересованность в дальнейшем взаимодействии.

Посещение Центра состоялось в рамках развития межрегионального сотрудничества Казахстана и Оренбургской области в сфере здравоохранения. Одним из перспективных направлений остаётся прямое взаимодействие медицинских организаций, включая обмен опытом, профессиональные консультации, стажировки и изучение эффективных практик диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Сондай-ақ ол ҰҒОО мамандарының кәсіби деңгейіне жоғары баға беріп, алдағы уақытта ынтымақтастықты дамытуға мүдделі екенін жеткізді.

Орталыққа жасалған сапар Қазақстан мен Орынбор облысы арасындағы денсаулық сақтау саласындағы өңіраралық ынтымақтастықты дамыту аясында өтті. Алдағы уақытта медициналық ұйымдар арасындағы тікелей байланысты нығайту, тәжірибе алмасу, кәсіби консультациялар өткізу, мамандардың тағылымдамадан өтуі, сондай-ақ онкологиялық ауруларды диагностикалау мен емдеудің тиімді тәсілдерін зерделеу ынтымақтастықтың басым бағыттарының бірі болмақ.