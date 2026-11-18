В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ФАРМСЕКТОР
Министерство здравоохранения совершенствует механизмы поддержки отечественных производителей и долгосрочного сотрудничества с международными фармацевтическими компаниями. При закупках предусмотрены преференции казахстанским производителям. Обновлены критерии оценки поставщиков с учётом глубины локализации производства, инвестиций в научные разработки и экспортного потенциала.
Сроки долгосрочных договоров увеличены с 5 до 10 лет с возможностью продления ещё на 3 года.
Для крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 73 млн долларов США предусмотрены инвестиционные соглашения с налоговыми и таможенными преференциями, а также инфраструктурной поддержкой.
На сегодняшний день в сфере здравоохранения заключено:
83 долгосрочных договора с 28 производителями;
8 соглашений об инвестиционных обязательствах;
общий объём обязательств составляет 391,3 млрд тенге.
Также предусмотрено поэтапное углубление локализации — от простых технологических операций к более сложным производственным процессам.
Важно не просто привлечь инвестиции, а создать в Казахстане устойчивое производство современных лекарств, развивать технологии и укреплять промышленный потенциал страны.