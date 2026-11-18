Министерство здравоохранения совершенствует механизмы поддержки отечественных производителей и долгосрочного сотрудничества с международными фармацевтическими компаниями. При закупках предусмотрены преференции казахстанским производителям. Обновлены критерии оценки поставщиков с учётом глубины локализации производства, инвестиций в научные разработки и экспортного потенциала.

Сроки долгосрочных договоров увеличены с 5 до 10 лет с возможностью продления ещё на 3 года.

Для крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 73 млн долларов США предусмотрены инвестиционные соглашения с налоговыми и таможенными преференциями, а также инфраструктурной поддержкой.

На сегодняшний день в сфере здравоохранения заключено:

83 долгосрочных договора с 28 производителями;

8 соглашений об инвестиционных обязательствах;

общий объём обязательств составляет 391,3 млрд тенге.

Также предусмотрено поэтапное углубление локализации — от простых технологических операций к более сложным производственным процессам.

Важно не просто привлечь инвестиции, а создать в Казахстане устойчивое производство современных лекарств, развивать технологии и укреплять промышленный потенциал страны.