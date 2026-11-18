В Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии (НЦАГИП) активно внедряются современные методы регионарной анестезии, включая TAP-блокаду для послеоперационного обезболивания при абдоминальных операциях. Данный метод позволяет снизить интенсивность боли, уменьшить потребность в опиоидных препаратах и ускорить раннюю активизацию пациентток. Использование ультразвуковой навигации обеспечивает высокую точность введения препаратов и минимизацию рисков.

При TAP-блокаде местный анестетик вводят в фасциальное пространство между внутренней косой и поперечной мышцами живота. Это позволяет воздействовать на чувствительные нервные ветви брюшной стенки. Ультразвуковая навигация помогает врачу визуализировать анатомические структуры и контролировать распространение препарата.

Согласно представленному обзору научной литературы, включая рандомизированные исследования и метаанализы, TAP-блокада может снижать интенсивность послеоперационной боли и потребность в опиоидных анальгетиках, особенно в сочетании с базовыми не опиоидными средствами.

Специалисты центра отмечают, что метод подбирается индивидуально с учетом характера проведенной операции, особенностей организма пациентки и в строгом соответствии с клиническими протоколами. Развитие подобных регионарных технологий в НЦАГИП отражает переход к более пациент-ориентированному подходу в медицинской практике и повышает качество реабилитации.