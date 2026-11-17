Об мерах по улучшению качества и доступности медицинской помощи на уровне первичного звена рассказал на встрече с населением города Астаны вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов.

«В системе здравоохранения проводится перераспределение отдельных функций между врачами и медицинскими сестрами, что позволяет расширить полномочия среднего медицинского персонала и повысить доступность медицинской помощи», - отметил в своем выступлении вице-министр.

В поликлиниках страны за последний год открыты 684 кабинета неотложной помощи и организована работа 988 мобильных бригад для обслуживания вызовов, не требующих экстренного вмешательства.

С 1 января 2027 года предусмотрено повышение заработной платы специалистам участковой службы до 40 процентов. Мера затронет более 77 тысяч медицинских работников.

Отдельное внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний. Возраст прохождения отдельных профилактических обследований расширен до 76 лет. По данным Минздрава, выявляемость артериальной гипертензии увеличилась на 13 процентов, сахарного диабета — на 26 процентов.

Вице-министр также отметил положительную динамику основных показателей здоровья населения.

В 2025 году ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане достигла рекордных 75,97 года, а в Астане — 78,78 года.

За девять месяцев 2026 года младенческая смертность в столице снизилась на 8,9 процента — до 3,89 случая на тысячу родившихся живыми.

Продолжается работа по расширению доступа населения к медицинскому страхованию. В Астане за счет местного бюджета статус застрахованных получили более 45 тысяч граждан, относящихся к социально уязвимым категориям.

В ходе встречи Манас Рамазанов ответил на вопросы жителей Астаны, касающиеся доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения и работы медицинских организаций.

Кроме того, вице-министр провел личный прием граждан по вопросам госпитализации, медицинского обследования, лечения и реабилитации детей, определив дальнейшие меры по организации необходимой медицинской помощи.

По завершении встречи Манас Рамазанов провел брифинг для представителей средств массовой информации, ответив на вопросы журналистов.