В Казахстане продолжаются проверки по соблюдению правил отпуска противомикробных препаратов. С начала 2026 года территориальные департаменты Комитета фармацевтического контроля МЗ РК оформили 38 протоколов (по ч. 1 ст. 426 КоАП РК) за безрецептурную продажу антибиотиков, сумма штрафов превысила 8,2 млн тенге.

Для сравнения, в 2023 году было составлено 26 протоколов на сумму более 3,5 млн тенге, в 2024 году – 45 протоколов на сумму более 7,6 млн тенге, в 2025 году – 59 протоколов на сумму более 9,5 млн тенге. Чаще всего в аптеках без рецепта пытаются реализовать такие антибиотики, как «Азитромицин», «Цефтриаксон», «Цефазолин» и «Ципрофлоксацин».

Прием антибиотиков без назначения врача приводит к тому, что у бактерий вырабатывается устойчивость к лекарствам и лечение перестает помогать.

Для контроля за оборотом таких препаратов Министерство здравоохранения РК совместно с Центром развития цифровой экономики внедряет обязательный электронный рецепт на лекарства повышенного риска с привязкой к системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.