Специалисты АО «Национальный научный медицинский центр» ведут разработку биомедицинского клеточного продукта на основе стволовых клеток плаценты и пуповины, а также внедряют методы молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Исследования по созданию клеточного продукта проводятся в рамках научной программы на 2025–2027 годы. Ученые изучают способность стволовых клеток регулировать воспалительные процессы и защищать ткани от повреждений, а также разрабатывают технологию лиофилизации для длительного сохранения биологических свойств препарата.

В дальнейшем продукт планируют применять при лечении сахарного диабета, инсульта, сердечной недостаточности, аутоиммунных заболеваний, бесплодия и повреждений спинного мозга.

Параллельно в Центре развивают молекулярно-генетическую диагностику с использованием ДНК-микрочипов (анализирующих около 1000 генов) и секвенирования нового поколения (NGS). Эти технологии применяются для выявления генетических изменений при онкозаболеваниях и персонализированного подбора терапии.

Кроме того, специалисты ННМЦ исследуют генетические и иммунологические особенности аутоиммунных заболеваний и участвуют в международных клинических испытаниях новых препаратов для лечения ожирения и болезни Крона.

Главная задача проводимых работ – ускорить переход научных разработок в клиническую практику.