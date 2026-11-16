В КАЗАХСТАНЕ ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ: ДОБАВЛЕНЫ 22 НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТА
С 2025 года Министерством здравоохранения внедрено персонифицированное планирование амбулаторного лекарственного обеспечения. Теперь потребность в препаратах рассчитывается на основе данных конкретного пациента и назначенной терапии.
В перечень лекарственного обеспечения в этом году добавлены 22 современных препарата для лечения 14 заболеваний.
Для обеспечения вновь выявленных пациентов и предотвращения перерывов в лечении неснижаемый запас лекарств увеличен до 35% от общего годового объема закупаемых препаратов. Также предусмотрено оперативное перераспределение препаратов между регионами и медицинскими организациями.
В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения 2,1 млн пациентов по 76 заболеваниям обеспечиваются лекарственными препаратами на общую сумму около 245 млрд тенге.
Приоритетной задачей остается своевременное обеспечение каждого пациента необходимыми лекарствами и непрерывность терапии.