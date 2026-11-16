МИНЗДРАВ: С НАЧАЛА 2026 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1048 ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

С 2026 года Министерством здравоохранения внедрена композитная услуга по принципу «единого окна» при регистрации новых лекарственных препаратов, которая теперь объединяет экспертизу, регистрацию, ценовое регулирование и ускоряет срок выдачи удостоверений до 15 рабочих дней вместо двух лет.

По ускоренной процедуре для препаратов из стран с сильными регуляторными системами зарегистрировано 16 лекарств и медицинских изделий.

Всего за девять месяцев 2026 года выдано 1 048 регистрационных удостоверений — это больше, чем за весь 2025 год. По количеству зарегистрированных лекарств Казахстан превышает показатели Армении на 82%, Беларуси - на 77%, Кыргызстана - на 15,5%.

Для ускорения экспертизы также внедряется искусственный интеллект, который позволит стандартизировать анализ регистрационных досье и сократить сроки рассмотрения.

Казахстан последовательно сокращает сроки регистрации лекарств и совершенствует систему лекарственного обеспечения.

Следующий этап – цифровизация включения препаратов в перечни Единого дистрибьютора и амбулаторного лекарственного обеспечения. Завершить работу планируется в первом полугодии 2027 года.

Главная цель – убрать лишние административные барьеры и обеспечить пациентам более быстрый доступ к современным лекарствам.