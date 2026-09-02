С 2024 года в Казахстане поэтапно меняются подходы к работе поликлиник. Основная задача – повысить доступность медицинской помощи и сократить время, которое пациент тратит на ожидание и организационные вопросы.

Одновременно расширен период самостоятельной записи. Если ранее графики приема открывались преимущественно на две недели, теперь запись может быть доступна на 60 дней вперед.

Доля самостоятельной записи к врачам общей практики выросла с 20% до 72,5%, к профильным специалистам – с 4% до 66,1%.

В организациям первичного звена средний срок ожидания приема участкового врача сократился с 5–7 до 1–3 дней. Запись на прием теперь может быть доступна на 60 дней вперед, а для пациентов с неотложными состояниями в поликлиниках открыто 680 специальных кабинетов. Изменения внедряются в рамках обновления первичной медицинской помощи.

Время приема участковых врачей увеличили, так время работы участковых врачей, предусмотренное для приема пациентов, увеличено с четырех до шести часов в день. В результате средний срок ожидания приема сократился с 5–7 до 1–3 дней.

Для пациентов, которым требуется помощь при внезапном ухудшении самочувствия без непосредственной угрозы жизни, за два года открыто 680 кабинетов неотложной помощи.

Обратиться туда можно, в частности, при высокой температуре, повышении артериального давления, обострении хронических заболеваний, выраженной боли, рвоте, диарее и небольших травмах.

Для оказания неотложной медицинской помощи по установленным показаниям сформировано 995 мобильных бригад.

При состояниях, представляющих угрозу жизни, необходимо обращаться в службу скорой медицинской помощи.

В поликлиниках развивается самостоятельный сестринский прием. В пределах своих полномочий медицинские сестры проводят отдельные процедуры, оформляют медицинские документы и участвуют в наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями.

Это позволяет перераспределить нагрузку и высвободить время врачей для пациентов, которым необходимы диагностика и лечение.

Охват населения услугами первичной медико-санитарной помощи вырос с 60% до 80%.

Продолжается перевод медицинских документов в цифровой формат. Электронными стали рецепты, листы временной нетрудоспособности, цифровизировано 13 видов медицинских справок.

Также пересмотрены сроки действия результатов обследований перед плановой госпитализацией. Для отдельных исследований они увеличены с 10 до 12 дней, для некоторых – с одного до трех месяцев.

Это позволяет в предусмотренных случаях использовать актуальные результаты обследований без их повторного прохождения из-за истечения прежних сроков.

Изменения в первичном звене направлены на сокращение времени ожидания, расширение возможностей самостоятельной записи и получение необходимой помощи на уровне поликлиники.