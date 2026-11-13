В РОДДОМЕ ТАРАЗА ЗА ОДИН ДЕНЬ РОДИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ПАРЫ БЛИЗНЕЦОВ

В родильном отделении Таразской городской многопрофильной больницы и консультативно-диагностического центра произошло особенное радостное событие.

За один день четыре женщины родили двойняшек. На свет появились сразу восемь малышей.

Это событие стало двойной радостью сразу для четырёх семей и запоминающимся моментом для медицинского коллектива.

В обеспечении благополучных родов и безопасности матерей и новорождённых приняли участие акушеры-гинекологи, неонатологи, акушерки, анестезиологи-реаниматологи и медицинские сёстры, показав высокий профессионализм и ответственность.

Рождение четырёх пар близнецов в течение одного дня – уникальное событие. Для родителей это огромное счастье, а для медицинских специалистов – результат их ежедневного труда и преданности профессии.

Пусть малыши растут здоровыми и счастливыми, а их мамы будут крепкими и здоровыми!