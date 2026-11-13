В Казахстане усиливается государственный контроль за качеством подготовки будущих специалистов среднего медицинского звена.

Впервые в 2026 году Министерство здравоохранения РК утвердило специальные Правила проведения государственной аттестации организаций технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО) в области здравоохранения, предусматривающие обязательное посещение учебных заведений.

В 2026 году аттестацией охвачены 4 медицинских колледжа, в двух из них проверочные мероприятия уже проведены.

В 2027 году государственную аттестацию пройдут сразу 50 медицинских колледжей страны. Комиссии с выездом на места проведут образовательный мониторинг по 10 направлениям на предмет полного соответствия государственному общеобязательному стандарту образования (ГОСО).

Выездная аттестация позволяет оценить материально-техническую базу колледжей, условия учебного процесса, симуляционные центры и подготовку кадров.

В республике на сегодня действуют 100 медколледжей, из них 22 - это государственные, именно они должны стать флагманами подготовки кадров и задавать планку для частных образовательных организаций.

Это включает пересмотр обучающих программ с более узкой профилизацией подготовки специалистов, обновление технической базы, внедрение элементов дуального образования, изменение подходов к стажировке и отработке государственных грантов.