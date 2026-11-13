Минздрав: в Казахстане за 10 месяцев материнская смертность снизилась на 32%.

В Казахстане за десять месяцев 2026 года показатель материнской смертности снизился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика достигнута на фоне совершенствования системы охраны здоровья матери и ребенка, развития ранней диагностики и повышения доступности медицинской помощи.

В стране реализуется программа «Аналар саулығы», направленная на раннее выявление факторов риска у женщин репродуктивного возраста, своевременное обследование и профилактику возможных осложнений.

Женщины фертильного возраста могут получить в своей поликлинике 12 видов обследований для подготовки к здоровой беременности.

Также восстановлены женские консультации в 37 поликлиниках и 23 перинатальных центрах.

Более 1 млн женщин получили услуги женских консультаций, а доля беременных, вставших на учет до 10 недель, увеличилась на 18%, до 71%.

Для раннего выявления врожденных пороков развития плода во всех регионах при перинатальных центрах сегодня работают 19 «Клиник одного дня».

Диагностикой уже охвачено более 100 тысяч беременных, а показатель охвата пренатальным скринингом увеличился на 8%.

После рождения малыша медицинское сопровождение продолжается: патронаж новорожденного, профилактические осмотры, вакцинация и динамическое наблюдение.