В Казахстане почти в семь раз увеличилось число врачей, получивших социальную поддержку

В Казахстане число врачей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, за два года выросло с 263 до 1760 человек. Государство расширяет возможности обеспечения медработников жильем, предоставления подъемных выплат и компенсации коммунальных расходов.

В 2023 году социальную поддержку получили 263 врача, в 2024 году — 796, а в 2025 году — уже 1760 специалистов.

Таким образом, количество получателей увеличилось в 6,7 раза.

Меры поддержки направлены прежде всего на привлечение и закрепление медицинских кадров в регионах, повышение доступности врачебной помощи для населения.

Сегодня в системе здравоохранения Казахстана работают более 280 тысяч медицинских работников, в том числе около 84 тысяч врачей и более 196 тысяч специалистов среднего медицинского звена.

Параллельно совершенствуется система медицинского образования. Принятые законодательные изменения предусматривают усиление практической подготовки будущих врачей и развитие системы профессиональной специализации.

Отдельное внимание уделяется защите медицинских работников. В 2026 году усилена уголовная ответственность за угрозы и насилие в отношении медработников при исполнении профессиональных обязанностей.

Министерство здравоохранения продолжает работу по повышению профессионального статуса медицинских работников, укреплению кадрового потенциала и созданию благоприятных условий для работы врачей во всех регионах страны.