ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА ПОЗВОЛИЛА УКРЕПИТЬ ПЕРВИЧНУЮ МЕДПОМОЩЬ В КАЗАХСТАНЕ

В Казахстане по поручению Главы государства продолжается модернизация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В стране построено 655 медицинских объектов, более 200 сёл впервые получили собственные медучреждения. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, приветствуя участников Международного конгресса по развитию ПМСП в Астане.

Глава Минздрава подчеркнула, что укрепление системы здравоохранения и повышение доступности медицинской помощи остаются важными направлениями государственной политики.

Министр также напомнила о принятии 15 марта на республиканском референдуме новой Конституции, которая закрепляет право граждан на охрану здоровья.

«В основе новой Конституции — принцип Закона и порядка, уважение и защита прав и свобод человека. Для нас, медиков, это ясный ориентир: каждое решение в здравоохранении должно служить человеку», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

По её словам, благодаря поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно модернизируется медицинская инфраструктура, строятся новые клиники и внедряются современные технологии.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 655 объектов первичной медицинской помощи. Более 200 сёл впервые получили собственные медучреждения, оснащённые современным диагностическим и телемедицинским оборудованием.

Одновременно совершенствуется работа поликлиник: развивается командная модель ПМСП, создаются кабинеты неотложной помощи, усиливается профилактика заболеваний.

За последний год на базе организаций ПМСП открыто более 440 центров развития и раннего вмешательства, где специалисты помогают своевременно выявлять нарушения развития у детей и оказывают поддержку семьям.

В первичном звене расширяется применение цифровых технологий. Отечественные разработки на основе искусственного интеллекта помогают врачам диагностировать инсульт и выявлять рак молочной железы и лёгких на ранних стадиях.

Как отметила министр, по итогам 2025 года ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев достигла исторического максимума — 75,97 года против 67,6 года в 1991 году. За годы Независимости младенческая смертность снизилась более чем в 4,5 раза, материнская — в 6 раз, смертность от туберкулёза — в 10 раз.

Отдельное внимание уделяется поддержке медицинских работников. За 2025–2026 годы принято девять ключевых законов в сфере здравоохранения, усилена правовая защита медиков и введено страхование их профессиональной ответственности.

По поручению Президента продолжается поэтапное повышение заработной платы медицинских работников. С 1 января 2027 года для более чем 77 тысяч специалистов участковой службы ПМСП предусмотрены дополнительные выплаты за непрерывный стаж работы.

«Все эти меры направлены на то, чтобы медицинская помощь становилась более своевременной, доступной и ориентированной на реальные потребности пациентов», — отметила глава Минздрава.

Международный конгресс «Здоровье общества и эффективность ПМСП в цифровом пространстве» проходит 12–13 ноября в Астане с участием представителей Всемирной организации здравоохранения, 95 зарубежных специалистов и экспертов из восьми стран.

Участники обсуждают повышение доступности медицинской помощи, развитие первичного звена, подготовку кадров и внедрение цифровых технологий в здравоохранении.

ық алғашқы көмек көрсететін 655 нысан салынды. 200-ден астам ауыл алғаш рет заманауи диагностикалық және телемедициналық жабдықтармен жарақтандырылған медициналық ұйымдарға ие болды.

Сонымен қатар емханалардың жұмысы жетілдірілуде: МСАК-тың командалық моделі дамып, шұғыл көмек кабинеттері ашылуда, аурулардың профилактикасы шаралары күшейтілуде.

Соңғы бір жылда МСАК ұйымдарының базасында 440-тан астам даму және ерте араласу орталығы ашылды. Онда мамандар балалардың дамуындағы ауытқуларды дер кезінде анықтап, отбасыларға қолдау көрсетеді.

Бастапқы буында цифрлық технологияларды қолдану аясы кеңейіп келеді. Жасанды интеллектінің негізіндегі отандық әзірлемелер дәрігерлерге инсультті диагностикалауға, сондай-ақ сүт безі мен өкпе обырын ерте кезеңдерде анықтауға көмектесуде.

Министр атап өткендей, 2025 жылдың қорытындысы бойынша қазақстандықтардың күтілетін өмір сүру ұзақтығы тарихи ең жоғары көрсеткішке – 75,97 жасқа жетті, 1991 жылы бұл көрсеткіш 67,6 жасты құраған болатын. Тәуелсіздік жылдарында нәресте өлімі 4,5 еседен астам, ана өлімі 6 есе, ал туберкулезден болатын өлім 10 есе төмендеді.

Медицина қызметкерлерін қолдауға да ерекше көңіл бөлінуде. 2025–2026 жылдары денсаулық сақтау саласында тоғыз негізгі заң қабылданып, медицина қызметкерлерінің құқықтық қорғалуы күшейтілді және олардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру енгізілді.

Президенттің тапсырмасы бойынша медицина қызметкерлерінің жалақысын кезең-кезеңімен арттыру жұмыстары жалғасуда. 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап МСАК-тың учаскелік қызметіндегі 77 мыңнан астам маманға үздіксіз еңбек өтілі үшін қосымша төлемдер қарастырылған.

«Бұл шаралардың барлығы медициналық көмектің уақтылы көрсетілуіне, қолжетімді болуына және пациенттердің нақты қажеттіліктеріне бағдарлануына бағытталған», – деді Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы.

«Цифрлық кеңістіктегі қоғамдық денсаулық және МСАК тиімділігі» халықаралық конгресі 12–13 қараша күндері Астанада өтуде. Іс-шараға Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері, шетелдік 95 маман және сегіз елден келген сарапшылар қатысуда.

Конгреске қатысушылар медициналық көмектің қолжетімділігін арттыру, медициналық алғашқы көмек көрсету жүйесін дамыту, кадрлар даярлау және денсаулық сақтау саласына цифрлық технологияларды енгізу мәселелерін талқылауда.