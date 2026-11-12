Более 360 тысяч девочек в Казахстане получили вакцину против ВПЧ

В Казахстане первую дозу вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) получили более 360 тысяч девочек. В 2026 году государственная программа иммунизации расширена на возрастную группу 14–17 лет.

С сентября 2024 года по 12 октября 2026 года первую дозу вакцины получили более 301,7 тысячи девочек в возрасте 11–13 лет, вторую — 196,6 тысячи.

С мая 2026 года к программе присоединились девочки 14–17 лет. В этой возрастной группе первую дозу получили около 58,6 тысячи девочек, вторую — 19,1 тысячи.

Вакцинация проводится за счет государства на добровольной основе с согласия родителей или законных представителей.

Прививка против ВПЧ помогает защитить от наиболее опасных типов вируса, вызывающих большинство случаев рака шейки матки, и значительно снизить риск развития заболевания в будущем.

По данным мониторинга, среди привитых девочек неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

Расширение программы делает современную профилактику доступной для большего числа казахстанских семей.

Получить дополнительную информацию можно в поликлинике по месту прикрепления.