Более 360 тысяч девочек в Казахстане получили вакцину против ВПЧ
В Казахстане первую дозу вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) получили более 360 тысяч девочек. В 2026 году государственная программа иммунизации расширена на возрастную группу 14–17 лет.
С сентября 2024 года по 12 октября 2026 года первую дозу вакцины получили более 301,7 тысячи девочек в возрасте 11–13 лет, вторую — 196,6 тысячи.
С мая 2026 года к программе присоединились девочки 14–17 лет. В этой возрастной группе первую дозу получили около 58,6 тысячи девочек, вторую — 19,1 тысячи.
Вакцинация проводится за счет государства на добровольной основе с согласия родителей или законных представителей.
Прививка против ВПЧ помогает защитить от наиболее опасных типов вируса, вызывающих большинство случаев рака шейки матки, и значительно снизить риск развития заболевания в будущем.
По данным мониторинга, среди привитых девочек неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.
Расширение программы делает современную профилактику доступной для большего числа казахстанских семей.
Получить дополнительную информацию можно в поликлинике по месту прикрепления.