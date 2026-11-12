МИНЗДРАВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЪЕКТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ УЧЕТ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Министерство здравоохранения сообщает о сохранении стабильной ценовой ситуации на ключевой ассортимент лекарственных средств и разъясняет методологические различия в оценке динамики цен на фармацевтическом рынке страны.

Для обеспечения прозрачности рынка и предотвращения спекулятивных наценок Минздрав ведет сквозной учет движения препаратов с помощью Цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров. Данный комплекс охватывает 3 073 наименования лекарственных средств и анализирует фактические розничные чеки в медицинских и аптечных организациях в режиме реального времени.

По результатам непрерывного цифрового анализа, более чем на 78% отслеживаемого ассортимента рост цен отсутствует: по 1 595 наименованиям зафиксирована полная ценовая стабильность, а по 799 позициям отмечено снижение фактической розничной стоимости.

Параллельно обеспечен прямой контроль со стороны граждан: через мобильное приложение «Naqty Onim» потребители имеют доступ к реестру предельных розничных цен, данным о производителе и регистрационным статусам препаратов непосредственно в точках продаж.

В связи с публикацией данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (БНС) о годовом росте цен на фармацевтическую продукцию на 20,9% (за сентябрь 2026 года), Министерство считает необходимым указать на ряд особенностей данного исследования.

Анализ БНС сформирован на основе ограниченной выборки из 33 наименований (преимущественно безрецептурной группы) и не учитывает такие определяющие параметры, как дозировка, концентрация, форма выпуска и фасовка. В связи с этим агрегированный показатель БНС не отражает исчерпывающую структуру рынка и не может служить единственной основой для оценки общей ценовой доступности медикаментов.

Данные Цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров, благодаря полному охвату номенклатуры и фиксации реальных сделок, дают более подробный и оперативный ориентир для государственного регулирования, выявления точечных рисков и принятия адресных мер реагирования.

Министерство здравоохранения ведет на постоянной основе мониторинг ценообразования во всех регионах страны с целью защиты интересов граждан и сохранения устойчивости фармацевтического сектора.