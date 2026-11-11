КАЗАХСТАН И ТУРЦИЯ ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках международной конференции COP31 в Анталье министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова и министр здравоохранения Турецкой Республики Кемаль Мемишоглу подписали План сотрудничества на 2027–2028 годы.

Документ охватывает ключевые направления взаимодействия: развитие медицинской инфраструктуры, фармацевтическое производство, цифровизацию здравоохранения, медицинскую науку, подготовку кадров и развитие первичной медико-санитарной помощи.

«Рассматриваем подписанный План как практический инструмент реализации достигнутых договоренностей. Наша задача — определить конкретные мероприятия, ответственные организации и обеспечить их последовательное исполнение», — отметила А.Альназарова.

Глава ведомства в ходе встречи отметила вклад турецких компаний в развитие медицинской инфраструктуры. Это ряд таких крупных проектов, как строительство многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау компанией Rönesans Holding.

YDA Group участвует в строительстве больниц в Туркестане и Петропавловске.

С Orhun Medical заключено инвестиционное соглашение на по развитию ядерной медицины и диагностической инфраструктуры. Центры ПЭТ/КТ уже работают в Мангистауской и Кызылординской областях.

С компаниями Abdi İbrahim и Nobel İlaç заключены два крупных инвестиционных соглашения, которые предусматривают создание производств лекарственных средств и активных фармацевтических ингредиентов.

Также планируется расширить сотрудничество регуляторных органов двух стран в сфере фармацевтических инспекций, лабораторных испытаний и фармаконадзора.

Кроме того, было отмечено, что Казахстан заинтересован в адаптации турецкого опыта цифрового управления больницами, включая платформу e-Nabız, автоматизацию клинических и административных процессов, управление ресурсами и потоками пациентов.

В части повышения квалификации кадров стороны планируют совместные исследования, стажировки, обмен клиническим опытом и сотрудничество с Институтами здравоохранения Турции (TÜSEB). Также предусмотрено изучение турецкого опыта аккредитации и сертификации медицинских кадров.

В ходе встречи двух министров было предложено провести Дни турецкой медицины в Казахстане с участием ведущих специалистов, мастер-классами и консультациями пациентов по кардиологии, нейрохирургии, реабилитации и экстренной медицине.

Еще одним направлением станет обмен опытом по развитию ПМСП, профилактике заболеваний и повышению доступности медицинских услуг.

«Казахстан продолжает работу по продвижению Глобальной коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи, направленной на расширение доступности медицинских услуг, профилактику заболеваний и развитие устойчивых систем здравоохранения.

В этой связи хотела бы вновь пригласить Турецкую Республику рассмотреть возможность присоединения к Коалиции», — призвала глава казахстанского ведомства.

Стороны договорились определить ответственные организации и в скором времени приступить к практической реализации мероприятий Плана на 2027–2028 годы.