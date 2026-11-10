ЖИТЕЛЬНИЦА ОБЛАСТИ ЖЕТЫСУ СТАЛА МАМОЙ СРАЗУ ЧЕТЫРЁХ МАЛЫШЕЙ

Сегодня состоялась торжественная выписка жительницы Жетысу, ставшей мамой сразу четверых мальчиков.

Радостное и по-настоящему редкое событие произошло в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии. 31-летняя жительница области Жетысу родила четверых сыновей. Теперь в семье семеро детей!

Мальчики появились на свет 24 сентября путём кесарева сечения на сроке 30 недель и 6 дней. Их назвали Арлан, Арсылан, Алихан и Амирхан.

«Когда я узнала, что жду сразу четверых малышей, было очень много эмоций: удивление, радость и, конечно, волнение. Я понимала, что впереди непростой путь, но очень верила, что всё будет хорошо.

Я очень соскучилась по старшим детям, которые всё это время ждали нас. Больше всего хочется обнять их и увидеть, как они впервые познакомятся со своими младшими братишками.

Я бесконечно благодарна врачам и всему медицинскому персоналу НЦАГиП за заботу, поддержку и за моих мальчиков!», — говорит мама новорожденных.

Беременность четверней — большая редкость и серьёзный вызов для врачей. С 23-й недели будущая мама находилась под наблюдением специалистов центра.

Учитывая высокие риски преждевременных родов, врачи обеспечили постоянный контроль состояния матери и малышей, своевременную профилактику возможных осложнений и необходимую медицинскую помощь.

Ведение такой беременности потребовало слаженной работы акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.

За каждым таким событием стоит огромный труд медицинских специалистов, их профессионализм, ответственность и готовность работать в самых сложных клинических ситуациях.

Поздравляем маму и всю большую семью с рождением четырёх сыновей! Желаем Арлану, Арсылану, Алихану и Амирхану крепкого здоровья, сил и счастливого будущего. А родителям — радости и благополучия!

Такие события ещё раз напоминают, насколько важны развитие перинатальной помощи и доступность высокотехнологичной медицинской помощи для каждой семьи.