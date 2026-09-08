НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОТКРЫТЫ В МАНГИСТАУ: ПОМОЩЬ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

В Мангистауской области расширяется доступ жителей к современной медицинской помощи. В регионе введена в эксплуатацию новая больница на 150 коек, построены четыре врачебные амбулатории в сельских населенных пунктах и открыт реабилитационный центр для детей с особыми потребностями.

Одним из ключевых объектов стала новая больница на 150 коек в Мунайлинском районе. Современное здание площадью 30 тысяч квадратных метров оснащено необходимым медицинским оборудованием и позволит расширить возможности оказания медицинской помощи жителям района.

Цель обновления инфраструктуры – обеспечить равный доступ к качественной медицинской помощи независимо от того, где живет человек. Особенно это важно для сельских жителей, семей с детьми.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемого во исполнение поручений Главы государства, в Мангистауской области построены четыре новые врачебные амбулатории.

Они расположены в селах Аппак Каракиянского района, Косбулак Мангистауского района, Тажен Бейнеуского района и Кендерли, подведомственном городу Жанаозен.

В новых амбулаториях предусмотрены дневные стационары, лаборатории, фильтр-боксы, кабинеты доврачебной помощи, физиотерапии, лечебной физкультуры и акушерские кабинеты.

Таким образом, жители сел смогут получать больше медицинских услуг – от профилактики и первичной диагностики до лечения и восстановительной помощи.

Отдельное внимание уделяется здоровью детей. В Бейнеуском районе открыт реабилитационный центр «Қамқорлық» для детей с особыми потребностями.

Центр рассчитан на прием до 600 детей в год. Здесь предусмотрены 14-дневные курсы комплексной реабилитации с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка.

Для семей Бейнеуского района это прежде всего возможность получать необходимую помощь детям рядом с домом, без поездок в другие города.

Открытие новых объектов является частью системной работы по обновлению медицинской инфраструктуры Мангистауской области.