КАЗАХСТАН ПРИЗВАЛ К ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ ПРОТИВ КЛИМАТИЧЕСКИХ УГРОЗ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Изменение климата стало прямой угрозой общественному здоровью, увеличивая риски распространения инфекций и устойчивости к антибиотикам, заявила Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на панельной дискуссии высокого уровня «Климатически ориентированные технологии здравоохранения и обеспечения доступа к ним» в павильоне Турции в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).

Для противодействия этим вызовам Казахстан внедряет подход «Единое здоровье», развивает биобезопасность и укрепляет систему раннего выявления угроз.

«Мы открыты к партнёрству по принципу „технология — локализация — обучение“ на взаимовыгодных условиях», — подчеркнула министр.

Казахстан предложил странам Центральной Азии, ОТГ и ЕАЭС проводить совместные закупки лекарств и вакцин для снижения их стоимости и стабильности поставок, а также поддержал Анталийскую инициативу (AIR) по обмену опытом.

В завершение министр отметила, что климатические угрозы не имеют границ, поэтому требуют региональной солидарности и объединения технологий.