НЕЙРОХИРУРГИ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ РЕБЕНКУ С РЕДКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

В Детской городской клинической больнице №2 Алматы казахстанские нейрохирурги совместно с ведущим специалистом из Германии провели сложную нейрохирургическую операцию по удалению гамартомы головного мозга у восьмилетнего пациента.

Это редкая врожденная патология у детей - образование, возникающее вследствие нарушения развития тканей головного мозга.

У ребенка с рождения наблюдались неврологические нарушения, в том числе приступы немотивированного смеха, нарушения сна и речи, задержка психоречевого развития, головные боли и эпизоды потери сознания. Причиной тяжелого состояния стала гамартома – редкое образование в области головного мозга, которое в данном случае провоцировало эпилептические приступы.

Несколько лет пациент находился под наблюдением специалистов и получал медикаментозное лечение. Ранее ему также проводились хирургические вмешательства. Однако, несмотря на лечение, приступы продолжались, что потребовало очередного этапа нейрохирургической помощи.

Операция состоялась в рамках международного практического мастер-класса с участием руководителя отделения детской нейрохирургии университетской клиники «Шарите» (Charité – Universitätsmedizin Berlin, Германия), профессора Ульриха-Вильгельма Томале.

Совместно с нейрохирургической командой ДГКБ №2 профессор выполнил микрохирургическое удаление образования с применением нейронавигации и интраоперационного нейромониторинга. Эти технологии помогают хирургам с высокой точностью ориентироваться в сложных структурах головного мозга и контролировать состояние важных функциональных зон во время операции.

Мастер-класс был организован при финансовой поддержке общественного фонда «Добровольное Общество Милосердие». Всего за время его проведения специалисты выполнили пять сложных операций. Программа также включала консультации пациентов и практические образовательные мероприятия для казахстанских врачей.

«Для нас важно, чтобы дети со сложными заболеваниями головного мозга могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь в Казахстане. Международное сотрудничество, обмен опытом и внедрение современных хирургических технологий позволяют развивать отечественную нейрохирургию и расширять возможности лечения наиболее сложных пациентов», – подчеркнул директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров.

Детская городская клиническая больница №2 продолжает активно развивать направления детской нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии, внедряя современные методы диагностики и лечения.