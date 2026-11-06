АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ: КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ НЕ НАБРАЛ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ

В Казахстане продолжается аттестация руководителей и заместителей медицинских организаций родовспоможения, детских стационаров и станций скорой медицинской помощи. По состоянию на 2 ноября 2026 года 20% участников тестирования не набрали проходной балл.

Первый этап аттестации ( тестирование) проводится с 14 октября. На указанную дату в нём приняли участие 235 человек из 15 регионов, что составляет 72,1% от общего числа подлежащих аттестации.

По предварительным результатам, 188 участников, или 80%, успешно прошли тестирование. Ещё 47 человек (20%) не набрали необходимого количества баллов. Среди них — 25 руководителей и 22 заместителя. Кроме того, 27 человек на тестирование не явились.

Наибольшее количество отрицательных результатов зафиксировано в Акмолинской, Мангистауской, Костанайской областях. На эти три региона приходится 55,3% от общего числа участников, не набравших проходной балл.

В Астане и Павлодарской области все участники успешно прошли тестирование.

Проверка профессиональной компетентности руководителей имеет непосредственное значение для качества и безопасности медицинской помощи. От управленческих решений зависят организация работы учреждений, эффективность внутренних процессов и своевременность оказания медицинских услуг.

При этом важно отметить, что аттестация проводится исключительно в отношении руководителей и заместителей указанных медицинских организаций.

Согласно Правилам аттестации на профессиональную компетентность, участники, получившие отрицательный результат тестирования, не допускаются к собеседованию и подлежат повторной аттестации через шесть месяцев.

Отмечаем, что представленные данные являются промежуточными результатами первого этапа, а не окончательными итогами аттестации. Тестирование продолжится до конца декабря 2026 года.