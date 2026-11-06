В Алматы начал работу XVIII Международный Конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ), объединивший более 1000 специалистов из 25 стран мира. Форум был посвящен 30-летию со дня рождения первого ребенка после процедуры экстракорпорального оплодотворения в республике, состоявшейся 31 июля 1996 года.

«В Казахстане вопросам сохранения репродуктивного здоровья уделяется особое внимание на протяжении всего жизненного цикла человека: начиная с семьи, профилактики и лечения нарушений репродуктивной системы, предгравидарной подготовки, совершенствования службы родовспоможения и детства», – отметила в своем привественном обращении к участникам форума министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Благодаря принятым мерам за последние 5 лет отмечается снижение показателя материнской смертности в 4 раза, а показатель младенческой смертности снизился на 30%.

По словам министра, в соответствии с поручением Главы государства объем финансирования программ ЭКО увеличен в семь раз. По итогам 2021-2025 годов в рамках программы «Аңсаған сәби» около 34 000 пациенткам проведено ЭКО, из них более 13 тыс. беременных встали на учет, родилось более 11 тыс. Детей.

«За этими цифрами – тысячи семей, для которых мечта о материнстве и отцовстве стала реальностью. И это, пожалуй, самый важный результат нашей совместной работы. За каждой такой технологией стоят годы научных исследований, труд учёных, эмбриологов, врачей и медицинских работников», – подчеркнула глава ведомства.

Масштабная программа конгресса охватывает передовые направления практической медицины, включая внедрение элементов искусственного интеллекта, преимплантационный генетический скрининг и вопросы онкофертильности.

В настоящее время в Казахстане функционируют 32 профильные клиники, ежегодно проводящие около 18 000 циклов ВРТ, а общее число детей, рожденных благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в стране, превысило 50 000.