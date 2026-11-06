Казахстанская делегация во главе с первым вице-министром здравоохранения Тимуром Султангазиевым приняла участие в 76-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене. Представители страны поделились практическим опытом укрепления медицинской помощи и включились в обсуждение актуальной международной повестки.

Во время специального брифинга «Алма-Ата+50» с участием Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса Тимур Султангазиев представил видение республики по развитию первичной медико-санитарной помощи, акцентировав внимание на доступности услуг и усилении профилактического звена.

Рабочая программа сессии охватила широкий спектр глобальных задач. Делегация приняла участие в дискуссиях о внедрении искусственного интеллекта в медицинскую практику, реализации инициативы «Старение – это жизнь», а также в формировании долгосрочных стратегий по борьбе с неинфекционными заболеваниями, охране психического здоровья и распределению бюджета организации.

Программа мероприятий включила серию двусторонних встреч. Казахстанская сторона провела переговоры с кандидатами на пост руководителя ВОЗ от Саудовской Аравии и Катара, а также обсудила совместные проекты в сфере здравоохранения с делегациями Бельгии, Индонезии, Узбекистана и Армении.