МЕДИЦИНА БЛИЖЕ К ДОМУ: В ЖЕЗКАЗГАНЕ ПОСТРОЯТ ОНКОЦЕНТР И НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ

В Жезказгане будут построены онкологический центр на 100 коек и современная поликлиника на 250 посещений в смену.

Новые объекты позволят жителям области Ұлытау получать больше медицинских услуг рядом с домом. Строительство онкоцентра реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

В ходе рабочей поездки в регион министр здравоохранения Акмарал Альназарова совместно с акимом области Ұлытау Есетом Байкеном приняла участие в церемонии закладки капсулы в основание будущего онкологического центра и ознакомилась со строительством новой поликлиники.

«Сегодня мы даем старт строительству медицинского объекта, которого жители Ұлытау ждали многие годы. По поручению Главы государства в стране проводится масштабная работа по развитию медицинской инфраструктуры. В ближайшие годы планируется строительство более 70 объектов здравоохранения. Наша главная задача — чтобы люди могли своевременно проходить обследования и получать необходимое лечение рядом с домом», — отметила министр.

Онкологический центр на 100 коек разместится в новом корпусе областной многопрофильной больницы. Здесь создадут условия для ранней диагностики и специализированного лечения онкологических заболеваний.

Проект также предусматривает перенос консультативно-диагностического центра на 250 посещений в смену. Завершить строительные работы планируется до конца 2030 года.

Еще один объект — трехэтажная поликлиника площадью 8,4 тысячи квадратных метров в Западном районе Жезказгана. В ней разместятся диагностические кабинеты, дневной стационар, лаборатория, центр амбулаторной хирургии и женская консультация. Рядом построят станцию скорой помощи на девять бригад.

Новая поликлиника будет обслуживать развивающийся район, население которого в перспективе достигнет 18 тысяч человек.

«Важно не просто построить новые здания, а создать условия, при которых человек сможет получить необходимую медицинскую помощь своевременно и недалеко от дома», — подчеркнула министр здравоохранения.

В рамках поездки Акмарал Альназарова также посетила Областной высший медицинский колледж Жезказгана, ознакомилась с подготовкой медицинских кадров и провела встречу с руководителями медорганизаций региона.

По итогам визита министр дала поручения по своевременной реализации строительных проектов, укреплению кадрового потенциала и повышению качества медицинской помощи жителям области Ұлытау.