В КОМИТЕТЕ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ CALL-ЦЕНТР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМІ
В Комитете медицинского контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан функционирует Call-центр, созданный для обеспечения эффективной обратной связи с населением и оказания консультативной помощи гражданам.
С мая текущего года на Call-центр Комитета по вопросам медицинской и фармацевтической деятельности поступило 3 523 звонка. Всем обратившимся гражданам предоставлена необходимая консультативная помощь.
Республиканский уровень
+7 701 006 5900 — Комитет медицинского контроля МЗ РК
Территориальные департаменты
+7 701 006 5901 — г. Астана
+7 701 006 5902 — г. Алматы
+7 701 006 5903 — Акмолинская область
+7 701 006 5905 — Алматинская область
+7 701 006 5906 — Атырауская область
+7 701 006 5907 — Западно-Казахстанская область
+7 701 006 5908 — Жамбылская область
+7 701 006 5909 — Карагандинская область
+7 701 006 5910 — Костанайская область
+7 701 006 5911 — Кызылординская область
+7 701 006 5912 — Мангистауская область
+7 701 006 5913 — Туркестанская область
+7 701 006 5914 — Павлодарская область
+7 701 006 5915 — Северо-Казахстанская область
+7 701 006 5916 — Восточно-Казахстанская область
+7 701 006 5917 — г. Шымкент
+7 701 006 5918 — область Абай
+7 701 006 5919 — область Жетысу
+7 701 006 5920 — область Улытау
Обращайтесь в Call-центр Комитета или соответствующего территориального департамента по вопросам медицинской деятельности.