В Комитете медицинского контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан функционирует Call-центр, созданный для обеспечения эффективной обратной связи с населением и оказания консультативной помощи гражданам.

С мая текущего года на Call-центр Комитета по вопросам медицинской и фармацевтической деятельности поступило 3 523 звонка. Всем обратившимся гражданам предоставлена необходимая консультативная помощь.

Республиканский уровень

+7 701 006 5900 — Комитет медицинского контроля МЗ РК

Территориальные департаменты

+7 701 006 5901 — г. Астана

+7 701 006 5902 — г. Алматы

+7 701 006 5903 — Акмолинская область

+7 701 006 5905 — Алматинская область

+7 701 006 5906 — Атырауская область

+7 701 006 5907 — Западно-Казахстанская область

+7 701 006 5908 — Жамбылская область

+7 701 006 5909 — Карагандинская область

+7 701 006 5910 — Костанайская область

+7 701 006 5911 — Кызылординская область

+7 701 006 5912 — Мангистауская область

+7 701 006 5913 — Туркестанская область

+7 701 006 5914 — Павлодарская область

+7 701 006 5915 — Северо-Казахстанская область

+7 701 006 5916 — Восточно-Казахстанская область

+7 701 006 5917 — г. Шымкент

+7 701 006 5918 — область Абай

+7 701 006 5919 — область Жетысу

+7 701 006 5920 — область Улытау

Обращайтесь в Call-центр Комитета или соответствующего территориального департамента по вопросам медицинской деятельности.