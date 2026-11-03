Единая цифровая система контроля хранения и перевозки вакцин позволяет в режиме реального времени отслеживать температурный режим на более чем 3 500 объектах и при транспортировке свыше 800 автомобилей, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства.

Новая система позволит контролировать соблюдение необходимых температурных условий на всех этапах доставки вакцин – от складов Единого дистрибьютора до медицинских организаций.

В случае отклонения температурных показателей система позволит своевременно выявлять ситуацию и принимать необходимые меры.

«Безопасность вакцинации начинается с правильного хранения и транспортировки препаратов. Наша задача — обеспечить единый контроль на каждом этапе доставки вакцин, чтобы медицинские организации получали препараты с соблюдением всех необходимых условий качества и безопасности», – отметила Акмарал Альназарова.

Для этого объекты хранения будут оснащаться специальными температурными датчиками, которые автоматически передают информацию на единую цифровую платформу.

Транспортные средства планируется оборудовать GPS-трекерами, позволяющими отслеживать перевозку вакцин.

Предварительный запуск системы запланирован на ноябрь 2026 года.

Необходимо отметить, что цифровой мониторинг позволит повысить надёжность хранения вакцин, обеспечить прозрачность их транспортировки и укрепить систему иммунопрофилактики.

Реализация проекта станет ещё одним этапом цифровизации здравоохранения и усиления контроля качества медицинской продукции.